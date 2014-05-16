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إيهاب توفيق يغني مع فريق أجنبي للمرة الأولى

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إيهاب توفيق يغني مع فريق أجنبي للمرة الأولى إيهاب توفيق يغني مع فريق أجنبي للمرة الأولى

الجمعة 16-05-2014 17:04

انتهى المصري إيهاب توفيق خلال اليومين الماضيين من مونتاج أغنيته الجديدة The lite التي قام بتسجيلها في أمريكا مؤخراً، حيث يغنى فيها مع فريق اجنبي للمرة الأولى في مشواره الفني، ليفاجىء جمهوره بها قبل طرح ألبومه الجديد.
وسيتم طرح الكليب الجديد الذي انتهى من تصويره خلال 24 ساعة على جميع القنوات الفضائية.
كما قام إيهاب أيضاً بتسجيل أغنية جديدة مع المنتج طارق عبد الله صاحب شركة "هاي كواليتي" للإنتاج الفني مساء أمس، لكنه قرر عدم الإعلان عن تفاصيلها حتى يتم تحديد موعد طرحها.

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