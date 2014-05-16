أخبار عاجلة

الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
مقتل واصابة 4 في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء جنوبي بغداد -
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا -
وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بعلاج «هشام جعفر» -
بالصور.. إدارة التربية الخاصة بأسوان تحتفل بالأيتام وذوي الإعاقة -
بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

من هو الرجل التونسي الذي تحبه هيفا وهبي؟

Google+ Print
من هو الرجل التونسي الذي تحبه هيفا وهبي؟ من هو الرجل التونسي الذي تحبه هيفا وهبي؟

الجمعة 16-05-2014 18:02

تتواجد الفنانة هيفا وهبي في ميلانو، حيث التقت هناك بالفنان المغربي سعد المجرد الذي التقط صورة معها ونشرها عبر صفحته على "تويتر"، ما جعل البعض يظن أنه ربما يجمعهما عمل فني.
وخلال وجودها في ميلانو ردت هيفا على شائعة كانت انتشرت قبل مدة على احد المواقع الالكترونية نشرت تحت عنوان "هيفا وهبي وحبيبها التونسي"، وجاء في الخبر: "اعترفت الفنانة هيفا وهبي بأنها تعيش قصة حب وغرام مع شخص جديد، وقالت إن الإنسان لا يمكنه أن يستمر من دون حب، وكتبت على حسابها الخاص عبر موقع "تويتر" أمضيت ليلة ساحرة مع الرجل الغامض ومستعدة للأحلام الجميلة خاصة ان القمر مكتمل اليوم".
هيفا نفت هذه الشائعة عبر "تويتر" ايضاً حين كتبت "كيف يمكنكم أيها الناس أن تكذبوا بهذه الطريقة؟ متى وأين كتبت هذه التغريدة؟ لا تفبركوا كلاماً كاذباً عن لساني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي