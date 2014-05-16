من هو الرجل التونسي الذي تحبه هيفا وهبي؟

تتواجد الفنانة هيفا وهبي في ميلانو، حيث التقت هناك بالفنان المغربي سعد المجرد الذي التقط صورة معها ونشرها عبر صفحته على "تويتر"، ما جعل البعض يظن أنه ربما يجمعهما عمل فني.

وخلال وجودها في ميلانو ردت هيفا على شائعة كانت انتشرت قبل مدة على احد المواقع الالكترونية نشرت تحت عنوان "هيفا وهبي وحبيبها التونسي"، وجاء في الخبر: "اعترفت الفنانة هيفا وهبي بأنها تعيش قصة حب وغرام مع شخص جديد، وقالت إن الإنسان لا يمكنه أن يستمر من دون حب، وكتبت على حسابها الخاص عبر موقع "تويتر" أمضيت ليلة ساحرة مع الرجل الغامض ومستعدة للأحلام الجميلة خاصة ان القمر مكتمل اليوم".

هيفا نفت هذه الشائعة عبر "تويتر" ايضاً حين كتبت "كيف يمكنكم أيها الناس أن تكذبوا بهذه الطريقة؟ متى وأين كتبت هذه التغريدة؟ لا تفبركوا كلاماً كاذباً عن لساني.