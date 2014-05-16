القبض على الفنان محمود العسيلي

ألقي صباح اليوم القبض على المطرب المصري محمود العسيلي صاحب الأغنية الشهيرة "تبات ونبات"، التي جمعته بالمطربة بشرى، بعد مشادة كلاميه نشبت بينه وبين أحد ضباط المرور بعدما رفض العسيلي دفع غرامة لسيره برخصة قيادة منتهية.

وبعد ذهاب المطرب لقسم شرطة الخليفة في القاهرة، تمت المصالحة بينه وبين الضباط ودفع العسيلي الغرامة وأخلي سبيله.

على الجانب الآخر ينشغل محمود العسيلي حالياً بتصوير مسلسله "مبسوطة يا توتة" مع مي كساب وطلعت زكريا ولي لي قاسم والطفلة جيني، ويعد هذا العمل بمثابة عودة للعسيلي إلى التمثيل بعد غياب سبع سنوات منذ أخر أعماله من خلال فيلم "خليج نعمة" أمام غادة عادل وباسم ياخور.