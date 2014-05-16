هذا هو حجم ثروة عائلة أوباما

تبلغ ثروة الرئيس الأمريكي Barack Obama وزوجته Michelle حوالى الـ7 ملايين دولار أمريكي، بما فيها سندات الخزينة التي تتراوح قيمتها ما بين مليون و5 ملايين دولار، بالإضافة إلى رهن عقاري على منزله في شيكاغو بولاية إيلينوي مدته 30 عاماً بقيمة تتراوح ما بين 500 ألف ومليون دولار، وبفائدة تبلغ 5.625%، حسب ما أظهرته نماذج إقرار الذمّة المالية.

وقد نشر البيت الأبيض نسخة عن هذا الإقرار الخاصّ بعام 2013، ليتبين من خلاله أنّ ثروتهما تتراوح ما بين 1.95 و7.15 مليون دولار.

ويضع الزوجان Obama حسابات مصرفيّة في مصرف "جي بي مورغان تشايس"، كما لديهما حسابات ادّخار جامعيّة لابنتيهما.

أما إيرادات Obama من كتابه "أحلام من والدي" فقد قدّرت بما بين 50 و100 ألف دولار، ومن كتاب "جرأة الأمل" بما بين 15 و50 ألف دولار.

يُذكر أنّ إقرار الذمّة المالية قد أورد أنّ Obama شريك أيضاً في شركة قانونية تحمل اسم "داو جونز وسميث"، كما أنّه رئيس منظمة "الرابطة الوطنية لجامعي الحجارة" التي لا تتوخّى الربح.

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