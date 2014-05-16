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بالفيديو - أوكوري صفقة الزمالك .. بصمتان أمام الأبيض وسجل دولي مميز

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بالفيديو - أوكوري صفقة الزمالك .. بصمتان أمام الأبيض وسجل دولي مميز بالفيديو - أوكوري صفقة الزمالك .. بصمتان أمام الأبيض وسجل دولي مميز

اقترب الزمالك من التعاقد مع الهداف الإثيوبي لفريق سان جورج أوميد أوكوري مهاجم سان جورج صاحب الـ23 عاما ليدعم خط هجومه بالمحترف الأجنبي الثاني بجانب دومينيك دا سيلفا في الصيف المقبل.

أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أعطى الضوء الأخضر لعبد الرحمن مجدي وكيل اللاعبين لإنهاء الصفقة لصالح فريقه.

ويقدم FilGoal.com أبرز ما يميز اللاعب المنتظر تعاقده مع الزمالك.

- أوكوري ليس غريبا عن مشجعي الزمالك خاصة، وأنه سجل هدفا في شباك عبد الواحد السيد لسان جورج في مواجهة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وهدفه كاد يقصي الأبيض من البطولة لولا التعادل 2-2 في إثيوبيا.

هدفه في الزمالك

- كما أن أوكوري صنع هدف سان جورج الأول في الزمالك في لقاء الإياب.

- أوميد أوكوري وقد تنطق "أوكويري" من مواليد أكتوبر 1990 يبلغ من العمر 23 عاما، ورغم صغر سنه إلا أن لديه 23 مشاركة دولية وتسعة أهداف.

- خاض أول مباراة دولية في نوفمبر 2009 وقتما كان عمره 19 عاما وأظهر موهبة كبيرة خلفت هدفين في شباك جيبوتي وفازت إثيوبيا 5-0.

- آخر هدف دولي سجله كان افتتاح خماسية إثيوبيا أمام الصومال في نوفمبر 2011 في تصفيات كأس العالم بالبرازيل 2014.

- يجيد أوكوري التصويب القوي من مسافات بعيدة وقوة الالتحامات، فنياته تكون ضعيفة ولكن كلا قدميه تجيد التصويب سواء اليسرى أو اليمنى.

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فيديو اليوم السابع

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