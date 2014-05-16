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أنشيلوتي ينفي إمكانية العودة لتدريب ميلان

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أنشيلوتي ينفي إمكانية العودة لتدريب ميلان أنشيلوتي ينفي إمكانية العودة لتدريب ميلان

(إفي): نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، ما تردد عن إمكانية عودته لتدريب ميلان الإيطالي مجددا لأنه مستمر في منصبه مع الملكي.

وخلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قبيل مباراة الريال أمام إسبانيول في الجولة الأخيرة من الليجا، قال أنشيلوتي إنه تربطه علاقة وطيدة مع نائب رئيس ميلان إدواردو جالياني ولكنه لن يعود إلى النادي الإيطالي.

وأضاف: "ليس صحيحا ما تردد عن ذهابي هناك (إلى ميلان). تربطني علاقة رائعة مع ميلان، فأنا أتحدث كثيرا مع جالياني ولكن هذا من قبيل الصداقة. أعتقد أن مستقبلي واضح وهو البقاء هنا".

وكانت صحف إيطالية قد ذكرت أمس أن أنشيلوتي سيرحل إلى ميلان، الذي دربه في السابق بين عامي 2009 و2011 ، إذا عجز عن التتويج باللقب العاشر في بطولة دوري الأبطال الأوروبي مع الريال.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن إمكانية رحيل أنشيلوتي إلى ناد آخر، حيث تكهنت وسائل إعلام بأنه سيقود مانشستر يونايتد بعد إقالة مدربه ديفيد مويس.

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