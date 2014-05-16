بالفيديو.. «بشرة خير» من «الجسمي» للمصريين في «الرئاسة»

«دي فركة كعب وهتعملها..قصاد الدنيا هتقولها.. وخد بقى عهد تعدِلها..سكت كتير.. خَدِت إيه مصر بسكوتك.. ماتستخسرش فيها صوتك.. بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير».. بهذه الكلمات افتتح الفنان حسين الجسمي أغنيته «بشرة خير»، داعيًا المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر لها يومي 26 و27 مايو.

وكتب «الجسمي»، في حسابه على «تويتر»: «دي بشرة خير.. وفي المصريين كل الخير إهداء مني لـ82.196.587 مليون مصري داخل وخارج أم الدنيا».

وتقول كلمات الأغنية، التي كتبها أيمن بهجت قمر ولحنها عمرو مصطفى: «قوم نادي ع الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب السكندراني اللمة دي لمة رجال.. وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبة الجُمال».

وتمضي قائلة: «ماتوصيش السوايسة الدنيا هايصة كده كده والاسماعلاوية ياما كادوا العدا.. كلمني ع الشراقوه وإحنا ويا بعض أقوى وإحنا ويا بعض أقوى وأملنا كبير».

وحصلت أغنية «الجسمي» على أكثر من 97 ألف مشاهدة على «يوتيوب»، واختتم كلماتها بقوله: «بحيري منوفي أو دمياطي دول أقربلي من إخواتي..حلايب أهل وقرايب ناديلهم رووح.. وأكتر حاجة فيها ميزة نشوف حبايبنا في الجيزة.. يا مرحب ألف خطوة عزيزة بناس مطرووح».