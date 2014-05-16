أفكار من جُمانة أبو فاضل لصالون يشبه الحديقة

يجهد الفنّانون على مرّ العصور في محاكاة الطبيعة أملاً بتجسيد جمالها وبهائها وتنوّعها.

وليس أجمل من أن يضجّ صالون منزلك بأجواء الطبيعة، ويتلوّن بألوانها الزاهية، وينطق بسحرها، ليؤمّن لك الاسترخاء وسط أجواء حالمة.

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تساعدك في إدخال أجواء الطبيعة إلى منزلك من خلال الأفكار المبتكرة التالية:

- أدخلي الألوان التي توحي بالأرض، كالأبيض والكريمي والرملي والزيتي، وصولاً إلى الأخضر الفاتح والداكن، فضلاً عن ألوان البحر، كالأزرق وجميع تدرّجاته؛ للجدران و"الاكسسوارات" والنباتات.

- ضعي سجّادة مستطيلة، توحي بأنّها قطعة من العشب الأخضر، مصنوعة من وبر الصوف، لتتَّكئ عليها الطاولة التي تتوسّط جلستك.

- زيّني إحدى الزوايا بقفص عصفور مصنوع من الحديد أو الخشب المشغول، تتوسّطه الشموع أو النباتات البسيطة.

- ضعي حوضاً من الماء، معتدل الحجم في إحدى زوايا الصالون، فخرير الماء يُوحي بأجواء الطبيعة والراحة التي تنبعث في الأرجاء كافة.

- أدخلي "البامبو" الذي تتعدّد استعمالاته، والذي يأتي للطاولة المتوسّطة المرتفعة على سطح زجاجي، أو استعملي قصب "البامبو" لتشكيل فاصل بين الصالون وغرف الطعام، إذا كانا مفتوحين على بعضهما.

- أكثري من استعمال النباتات والشتول على أنواعها، كـ "الفوجير" و"البامبو" وشجرة "الليلندي"، شرط أن تضعيها في مكان يدخل إليه ضوء الشّمس لتنمو بسرعة.

- رصّعي الأرائك بالوسادات المزركشة بألوان فاتحة، والتي تحمل نقوشاً من الورود والأوراق، فيما تكون موادّ القشّ و"البامبو" نافرة منها.

- أدخلي قطعة "البرجير" إلى الصالون معرّقة بالأشكال الطبيعيّة لتُضفي الحيويّة.

- استعملي الإنارة بشكل طبيعيّ، فليس لها دور بارز في تحويل الصالون إلى حديقة مفتوحة.

- تخلّي عن الفكرة الشائعة بتزيين الجدران بلوحات تحمل صور أزهار، أو استعمال سجّادة أو "أباجورات" مزيّنة بأشكال طبيعيّة.

وإذا توفّرت لديك المساحة الكافية، يُمكنك أن تُدخلي الأجواء اليابانية إلى إحدى غرف منزلك، فهي قادرة على الإيحاء بأجواء "السبا" المريحة، من خلال نبات "الأوركايد".

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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