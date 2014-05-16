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نصائح Julia Roberts للعناية باليدين

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نصائح Julia Roberts للعناية باليدين نصائح Julia Roberts للعناية باليدين

الجمعة 16-05-2014 13:00

على الرغم من أن النجمات يتقدمن في العمر، إلا أن أيديهن لا تزال ناعمة ومشدودة وخالية من التجاعيد، ولعل السبب في ذلك هو الإيمان بأن اليدين هما سر الأناقة وعنوان الجمال، وها هي النجمة Julia Roberts تعتني بجمال يديها من خلال صنع الوصفات الطبيعية.
وتنصح Roberts كل سيدة بأن تعتني بيديها كالاعتناء ببشرتها، وذلك حتى تحصل على يدين ناعمتين كالحرير وخاليتين من التجاعيد.

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تعرفي معنا على أسرار Julia Roberts:
1. عليك بالإكثار من شرب الماء، فالماء سيجعل بشرتك رطبة، مما سيقلل التجاعيد.
2. اتبعي نظاماً غذائياً يعتمد على الخضروات والفاكهة؛ لأنها غنية بالفيتامينات، كما تساعد الأطعمة الصحية على حماية جمالك الطبيعي.
3. ضعي طبقة من كريم الوقاية من الشمس على يديك أيضاً، مع الحرص على أن يكون الكريم جيد النوعية حتى يستطيع حماية البشرة جيداً وحفظ الرطوبة بداخلها، مما يقلل من جفاف البشرة المسبب للتجاعيد.
4. ارتدي القفازات عند استخدامك للمواد الكيميائية التي تسبب الجفاف والتشققات ليديك.
5. استخدمي الليمون على يديك دائماً، فهو من أهم الأسرار الطبيعية للمحافظة على نعومة الدين.
6. أما إذا كنت ترغبين في شراء مرطب غني لليدين، يفضل أن تقومي باختيار المرطبات الطبيعية التي تحتوي في مكوناتها على الخوخ أو المشمش والمدعمة بفيتامين (C).
7. استخدمي الزيوت الطبيعية كحمام زيت على يديك مرة أسبوعياً بطريقة التدليك، وذلك حتى تتغلغل الرطوبة داخل مسام اليدين.
8. وأخيراً إذا شعرت بأن التجاعيد المبكرة قد بدأت في الظهور على يديك عليك باستشارة أحد أطباء الجلد، فلعل الحل لهذه المشكلة لا يتجاوز بضع خطوات بسيطة.

 

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