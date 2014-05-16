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غرق طفل بمصرف أمام منزله غرب الإسكندرية

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غرق طفل بمصرف أمام منزله غرب الإسكندرية غرق طفل بمصرف أمام منزله غرب الإسكندرية

لقى طفل بلغ من العمر عامان مصرعه غرقا فى مصرف أمام منزله بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.

تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بلاغاً بغرق طفل داخل مصرف بقرية أبو مسعود بدائرة القسم، إنتقل ضباط القسم.

وبالفحص تبين وجود جثة الطفل أمير السيد على السيد، عمره “عامان” مقيم بالقرية المشار إليها يرتدى كامل ملابسه، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرة بالجثة.

وبسؤال والده المدعو السيد على السيد “37 سنة” عامل زراعى، قرر أنه أثناء قيام نجله المذكور باللهو سقط بمصرف المياه المار أمام المنزل سكنهم، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العامرية، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان العامريه وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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