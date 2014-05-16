استمرار توافد المصريين على صناديق الاقتراع فى النمسا للمشاركة بانتخابات الرئاسة

واصل المصريون فى النمسا اليوم ولليوم الثانى اقبالهم على صناديق الاقتراع فى مقر السفارة المصرية فى فيينا للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت مصادر فى السفارة فى تصريح لها اليوم ان الاقبال جيد ومتزايد ويعكس حرص المصريين فى الخارج على المشاركة كما يعكس حسهم الوطنى العالى ورغبتهم فى تحقق الاستقرار والتنمية لمصر فى المستقبل القريب .

ومن جانبهم أبدى المصريون فى النمسا ارتياحهم الشديد للتسهيلات الجديدة فى العملية الانتخابية حيث لا يتجاوز بقاء المواطن فى السفارة سوى دقائق معدودة ويقابل بالاهتمام الشديد.

وقال حبيب عبد النور رئيس جمعية محبى مصر – تحت التأسيس – فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط فى فيينا- ان الجوانب التنظيمية فى الانتخابات فى افضل صورها وان الاكتفاء بالرقم القومى او جواز السفر للتصويت شجع الكثيرين على المشاركة .

وقال ان أبناء الجالية المصرية نظموا اليوم وقفة أمام مقر السفارة المصرية فى فيينا دعما للأستقرار فى مصر من خلال إنجاح عملية التصويت على الأنتخابات الرئاسية و ستتكرر الوقفة خلال الأيام القادمة حتى الانتهاء من الأيام المحددة للتصويت.

واشار عبد النور ان الوقفة ترفع فيها فقط اعلام مصر و إن الفكرة جاءت لدعم مصر أولا والخروج من النفق المظلم والإرهاب الذي تعانيه البلاد .

ا.ش.ا