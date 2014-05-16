الحجر الصحى توزع كمامات الجمارك بالمطار للوقاية من إصابة “كورونا”

قامت إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى بتوزيع كمامات طبية على العاملين بجمارك مطار القاهرة الدولى حرصا على سلامتهم خوفا من إصابتهم بفيروس “كورونا” .. جاء ذلك الأمر بعد ان اشتبهت إدارة الحجر الصحى بإصابة أحد الركاب القادمين من السعودية بفيرس الكورونا .

ونظرا لتزايد أعداد الاشتباه خلال الفترة الأخيرة، والتى قد وصلت الى 40 حالة اشتباه حتى الآن على اثر ذلك قامت الإدارة بتوزيع الكمامات الطبية على العاملين بالجمارك نظرا لتعاملهم المباشر مع الركاب من كل الدول العربية و الأجنبية لأداء مهمتهم الوطنية.