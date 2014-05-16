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السيطرة على حريق شب بمنزلى شقيقين بالمنيا دون وقوع إصابات

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السيطرة على حريق شب بمنزلى شقيقين بالمنيا دون وقوع إصابات السيطرة على حريق شب بمنزلى شقيقين بالمنيا دون وقوع إصابات

صورة أرشيفيةأرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمنزلى شقيقين بقرية العزبة مركز منفلوط محافظة أسيوط.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمنزلين بقرية العزية دائرة المركز .

بانتقال الحماية المدنية واﻹسعاف تبين نشوب الحريق بمنزلى كلاً من هانى ع أ س 30 سنه فلاح وشقيقه أشرف ع أ س 33سنه فلاح تم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية وتسبب الحريق فى إتلاف محتويات المنزلين بالكامل من أجهزة كهربائية وأثاث ونفوق رأس ماشية ،
> وبسؤال مالك المنزل الثانى رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل ولم يتهم أويشتبه فى أحد جنائيا قدرت الخسائر بحوالي 20 الف جنية.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطر البحث الجنائى وجارى تحرير المحضر اللازم.

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