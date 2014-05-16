الرئيس اللبناني يطلب من البرلمان تطبيق الدستور وانتخاب رئيس قبل 25 مايو

وجه الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان رسالة الى مجلس النواب اللبناني يطلب بموجبها، العمل بما يفرضه الدستور والقوانين لاستكمال الاستحقاق الدستوري الرئاسي تفاديا للمحاذير والمخاطر التي قد تنشأ جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قبل الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري.

جاء ذلك في رسالة من الرئيس اللبناني وجهها لمجلس النواب بواسطة رئيس المجلس نبيه بري.

من جهة أخرى، تسلم سليمان رسالة من الرئيسة المؤقتة لجمهورية افريقيا الوسطى نقلها اليه وزير الخارجية والتعاون الافريقي والفرانكوفونية في جمهورية افريقيا الوسطى توسانكونغودودو وتتناول تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها ورفع التميل الديبلوماسي.

كما عرض مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للتطورات الراهنة واجواء الاجتماعات العربية والدولية الاخيرة التي شارك فيها لبنان.

وتسلم سليمان اوراق اعتماد سفراء كل من الكوت ديفوار دودجانهوندي، الجزائر احمد بوزيان، تنزانيا محمد حاجي حمزة، انغولا انطونيو دا كوستا فرنانديز، بوركينافاسو غناما هنري باسيي.

ا.ش.ا