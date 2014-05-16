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مسيرتين بالدى جى والأغانى الوطنية لتأييد “السيسى” بالمنوفية

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مسيرتين بالدى جى والأغانى الوطنية لتأييد “السيسى” بالمنوفية مسيرتين بالدى جى والأغانى الوطنية لتأييد “السيسى” بالمنوفية

 

صورة أرشيفية

نظم العشرات من مؤيدى المرشح الرئاسى، المشير عبد الفتاح السيسى بمحافظة المنوفية مسيرتين بمدينتى سرس الليان وتلا للحشد ودعوة المواطنيين للخروج والتصويت يومى 26 و27 مايو الجارى عقب صلاة الجمعة.

أولى المسيرات أنطلقت بمدينة تلا بسيارة نقل محمل عليها مكبرات صوت ودى جى وعشرات المؤيدين مرددين الاغانى الوطنية وهتافات داعمة للمشير عبد الفتاح السيسى منها ” بنحبك يا سيسى ” ، ” السيسى هو رئيسى ” .

كما نظم نحو 150 من مؤيدى المشير السيسى مسيرة بمدينة سرس الليان عقب صلاة الجمعة جابت أرجاء المدينة رافعين لافتات وصور المرشح عبد الفتاح السيسى لحث الأهالى على الخروج لتأييده فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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