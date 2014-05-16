تخلصي من ترهلات الثدي بعد الحمل والرضاعة

الصدر المشدود والجميل من مظاهر الأنوثة الحقيقية، وتحرص كل أنثى على أن تكون في كامل جمالها، وخاصة بعد الحمل والرضاعة، ولكنها تفاجأ بوجود ترهلات في بعض الأجزاء من جسدها، مما يشعرها باليأس والإحباط، وحرصاً من «سيدتي وطفلك» على راحتك التقت بالدكتورة «هند إسماعيل» اختصاصية التجميل الجلدي، والتي أمدتنا ببعض التصرفات والسلوكيات الصحية السليمة؛ لتحقيق هذا الحلم، ومنها مايلي:

* احرصي على استقامة ظهرك أثناء الجلوس والمشي.

* اختاري حمالة صدرٍ مريحةٍ ومناسبةٍ لمقاسك.

* تجنبي الحمالات الحديدية؛ فهي غير صحيةٍ وتؤذي صدرك.

* قومي بارتداء حمالات صدرٍ قطنيةٍ أثناء ممارستك للرياضة، وانزعيها حين تنتهين.

* جددي الدورة الدموية بصدرك، عن طريق إجراء تدليكٍ يومي له عند المساء، وبحركاتٍ دائريةٍ.

* تجنبي النوم على صدرك، أو الضغط عليه بأشياء ثقيلةٍ.

* ادفعي كتفيكِ إلى الوراء دائمًا، فذلك يساعد على شد الصدر، ومنحه مظهراً متماسكاً، بعيداً عن الترهل.

* تجنبي ممارسة الحركات العنيفة، والتمارين غير المناسبة للفتيات

* مارسي رياضات شد الصدر الخفيفة.

وصفات طبيعية للتخلص من ترهل الصدر

الوصفة الأولى:

2 ملعقة زيت الليمون

2 ملعقة زيت النعناع

2 ملعقة زيت الزنجبيل

اخلطي هذه الزيوت جيداً، ثم ضعيها على المناطق المترهلة مرة واحدة يومياً.

الوصفة الثانية:

2 ملعقة كبيرة أي كريم للجلد

3 ملاعق جلسرين

3 ملاعق زيتون

ملعقة صغيرة من ماء الورد

عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير:

امزجي المكونات السابقة جيداً، ودلكي المنطقة المترهلة بالقليل من الخلطة، ثم اتركي المزيج ليجف لمدة ساعة تقريباً، بعدها قومي بغسل المنطقة التي وضعت عليها الخلطة وذلك مرة واحدة يومياً.