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ريبيري ينتقد جوارديولا: لا أحتاج للراحة بعد كل مباراة .. نظام جديد!

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ريبيري ينتقد جوارديولا: لا أحتاج للراحة بعد كل مباراة .. نظام جديد! ريبيري ينتقد جوارديولا: لا أحتاج للراحة بعد كل مباراة .. نظام جديد!

برلين، (إفي): انتقد النجم الفرنسي فرانك ريبيري مدربه الإسباني بيب جوارديولا في فريق بايرن ميونخ الألماني بسبب نظام المداورة بين اللاعبين.

وقال ريبيري في تصريحات لصحيفة (كيكر) الألمانية "احيانا تلعب، احيانا تجلس احتياطيا، واحيانا تبقى في المنزل، هذا وضع جديد علينا جميعا".

وأضاف أفضل لاعب في أوروبا "ليس ضروريا الحصول على راحة بعد كل مباراة، لا بد من لعب مباريات أكثر من أجل الحصول على الراحة، على الصعيد الشخصي أحتاج للعب بشكل متواصل، بعد خمسة أو ستة مباريات متتالية قد أحتاج للراحة، ولكن ليس بعد مباراة واحدة".

وتعقيبا على تلك التصريحات، قال المدير الرياضي للفريق البافاري ماتياس سامر "هذا ليس وقتا مناسبا للحديث عن أمور شخصية".

وتوج بايرن هذا الموسم، الأول مع جوارديولا، بدوري البوندسليجا، فيما خسر بشكل مذل امام ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ليتجرد من لقبه القاري، وتتبقى له فرصة تحقيق ثنائية محلية في حال فاز على غريمه بروسيا دورتموند في نهائي كأس ألمانيا.

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