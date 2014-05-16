الشرطة البرتغالية:من الصعب السيطرة على الجماهير الإسبانية في نهائي الأبطال

لشبونة، (إفي): أكدت الشرطة البرتغالية اليوم أن التحضيرات لنهائي دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد الإسبانيين، تجري على قدم وساق، معترفة أنه من الصعب السيطرة على الجماهير الإسبانية.

وصرحت مصادر من الشرطة لـ"إفي" أن استقبال جماهير أتلتيكو وريال مدريد ستكون مهمة تحتاج لمزيد من التعزيزات الأمنية قبل وبعد اللقاء.

وأضافت الشرطة أن الندية بين الجارين المدريديين، سوف تضع على عاتق الأمن مهمة إضافية لتجنب أي مواجهات بين الجماهير، بجانب مراقبة الجماهير الأكثر خطورة من الجانبين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن خطط تأمين المباراة ووصول اللاعبين والجماهير خلال الأيام المقبلة.