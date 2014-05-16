بالفيديو .. احتفالات نجوم بازل والنني بالدوري السويسري

احتفل لاعبو بازل بتحقيق لقب الدوري السويسري للموسم الخامس على التوالي في وجود الدولي المصري محمد النني لاعب الوسط وذلك بعد الفوز على أراو بنتيجة 3-1 في الجولة قبل الأخيرة.

وظهر النني في غرفة خلع ملابس بازل مع زملائه وظلت أغانيهم متواصلة "نحن الأبطال"، فيما حرص بعضهم على تناول الخمور في تقاليد أوروبية متبعة ابتهاجا بالدوري.

ويعد اللقب هو الخامس على التوالي لبازل، والثاني على التوالي للاعب المصري محمد النني الذي جاور زميله محمد صلاح نجم تشيلسي الحالي.

وحسم بازل اللقب قبل جولة أخيرة من الدوري السويسري رسميا بوصوله للنقطة 69 بفارق أربع نقاط عن جراسهوبرز الوصيف.

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