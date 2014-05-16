تقارير - برشلونة قد يتخلى عن سونج وسانشيز من أجل لويز

(إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن نادي برشلونة الإسباني على استعداد لإدراج لاعبيه أليكس سونج وأليكسيس سانشيز في صفقته لضم البرازيلي ديفيد لويز مدافع تشيلسي.

وأوضحت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن برشلونة لا يرغب في دفع مقابل مادي كبير للتعاقد مع لويز لذا قد يدرج سونج وسانشيز في الصفقة نظرا لأن تشيلسي ينتظر أن يحصل على مقابل مادي قدره نحو 35 مليون يورو نظير بيع مدافعه البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن البرسا يمكنه أيضا إدراج أسماء أخرى في هذه الصفقة إذا أبدى تشيلسي اهتمامه بلاعبين آخرين في الفريق الكتالوني.

وترى (ماركا) أن سبب إدراج برشلونة لسونج في هذه الصفقة هو أن اللاعب الكاميروني لم ينجح في التأقلم على طريقة لعب الفريق الكتالوني وهو ما جعل النادي يتيقن من ضرورة بيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، كما أن اللاعب يعرف الدوري الإنجليزي الممتاز جيدا نظرا لأنه لعب في السابق مع أرسنال.

أما التشيلي سانشيز فيمثل خيارا قد ينال إعجاب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب "البلوز" لأنه يسعى لتدعيم خط هجوم الفريق الإنجليزي قبيل الموسم المقبل.

ولكن مهمة التعاقد مع لويز لن تكون سهلة نظرا لأن (ماركا) تقول إن بايرن ميونخ الألماني ربما يكون قد تقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو لضم المدافع البرازيلي.

ومن جانبها أشارت صحيفة (بيلد) الألمانية الخميس إلى أن النادي البافاري وتشيلسي يجهزان لصفقة تبادلية حيث سيستغني الأول عن مهاجمه ماريو ماندزوكيتش مقابل ضم ديفيد لويز.

وانتقل ديفيد لويز (27 عاما) من بنفيكا البرتغالي إلى تشيلسي في يناير/كانون ثان من عام 2011 ، مقابل 25 مليون يورو