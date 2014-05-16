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بوردو يؤكد مفاوضاته مع زين الدين زيدان لتدريبه

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بوردو يؤكد مفاوضاته مع زين الدين زيدان لتدريبه بوردو يؤكد مفاوضاته مع زين الدين زيدان لتدريبه

(إفي): اعترف نيكولا دو تافرنو المساهم الرئيسي لأسهم نادي بوردو الفرنسي، بوجود مفاوضات بين النادي وزين الدين زيدان مساعد المدير الفني لريال مدريد.

وقال دو تافرنو، رئيس محطة (إم6) في تصريحات لصحيفة (لكسبريس) "ما هي شركة كرة القدم؟ إنها شركة تقدم عروضا وإذا كان لديك أفضل ممثل لإدارة العرض فستنفذه بشكل أفضل. لذا فبالنسبة لنا وجود زيدان سيكون رائعا".

ومع ذلك، أشار دو تافرنو إلى وجود شروط لتنفيذ هذه الصفقة ولا يعرف ما إذا كان سيتم الاتفاق عليها أم لا، إلا أنه أكد وجود مفاوضات مع النجم الفرنسي المعتزل.

وكان زيدان قد صرح مؤخرا أن لديه رغبة في أن يصبح مديرا فنيا، ما تسبب في انتشار التكهنات حول احتمالية تدريبه أندية في الدوري الفرنسي بينها موناكو.

وعلى الرغم من زيادة التكهنات حول احتمالية تولي زيدان الإدارة الفنية لبوردو الموسم المقبل، تعد هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسئولوه وجود مفاوضات بهذا الشأن.

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