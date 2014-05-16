إصابة ألكانترا تثير الخلافات بين جوارديولا وطبيب بايرن

(إفي): تسببت انتكاسة الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، الذي خضع الخميس لجراحة جديدة في ركبته اليمني أثناء عملية تعافي من إصابة أخرى، في احتكاك جديد بين المدرب بيب جوارديولا وطبيب الفريق الألماني هانز فهيلم مولر فولفارت، حسبما ذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية اليوم الجمعة.

وكان جوارديولا قد سمح لتياجو، بعد الاصابة التي تعرض له في ركبته في مارس الماضي، بأن يسافر إلى إسبانيا لكي يخضع هناك إلى العلاج اللازم.

إلا ان الطبيب فولفارت كان يعارض ذلك، وانتقد لاحقا الطريقة التي سارت عليها عملية تعافي اللاعب، كما انه كان مستاء حيال الضغوط التي كان جوارديولا يمارسها لإسراع عودة تياجو إلى اللعب.

وفي بداية الموسم نشبت مشادة بين جوارديولا وطبيب الفريق الألماني، تطلبت توسط المدير الرياضي للبايرن، ماتياس سامر.

فقد طلب المدرب الإسباني بقاء مولر فولفارت بشكل دائم في المدينة الرياضية الخاصة بالبايرن، إلا أن الطبيب عارض ذلك على اعتبار أن اللاعبين عادة ما يتوجهون إلى عيادته حين يحتاجون للعلاج، وأن متخصصي العلاج الطبيعي يتولون يوميا متابعة المشكلات البدنية الصغيرة التي قد تتطرأ خلال التدريبات.

وفي النهاية نجح مولر فولفارت، ذو المكانة الرفيعة في الطب الرياضي بألمانيا، في فرض إرادته.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن أمس أن إصابة الركبة التي يعاني منها تياجو ألكانتارا ستمنعه من المشاركة في كأس العالم 2014 بالبرازيل مع منتخب إسبانيا.

وأشار النادي إلى أن اللاعب أصيب خلال التدريب يوم الاثنين الماضي في ركبته اليمنى، ليغيب كذلك عن مباراة نهائي كأس ألمانيا غدا السبت أمام بروسيا دورتموند على الملعب الأوليمبي في برلين.