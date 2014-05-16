سيميوني: دييجو كوستا جاهز لمباراة برشلونة

(إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد اليوم الجمعة أن مهاجم الفريق دييجو كوستا، الذي تعافي من إصابة عضلية، سيشارك أساسيا أمام برشلونة غدا في المباراة الحاسمة بآخر جولات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي أعقب مران الفريق، دون أن يعلن تشكيلة اللقاء الذي سيستضيفه ملعب كامب نو معقل البرسا: "دييجو كوستا في حالة جيدة أنهى مرة أخرى التمرينات دون أي مشكلة، لذلك سيشارك غدا من بداية المباراة".

وفي ضوء تدريبات الفريق في الأيام الثلاثة الأخيرة من المتوقع أن يدافع عن عرينه البلجيكي تيبو كورتوا، أمامه دييجو جودين والبرازيليين جواو ميراندا وفيليبي لويس، فضلا عن خوانفران توريس في الدفاع.

ومن المرجح أن يلعب في خط الوسط قائد الفريق جابي فرنانديز والبرتغالي تياجو مينديش وكوكي ريسوريكسيون والتركي أردا توران، خلف رأسي الحربة كوستا وديفيد فيا.