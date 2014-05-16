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“جمال سليمان” و”باسم سمرة” فى صورة جديدة لـ “صديق العمر”

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“جمال سليمان” و”باسم سمرة” فى صورة جديدة لـ “صديق العمر” “جمال سليمان” و”باسم سمرة” فى صورة جديدة لـ “صديق العمر”

صورة جديدة لمسلسل  ”صديق العمر”

قام المخرج عثمان أبولبن بنشر صورة جديدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لأبطال مسلسل “صديق العمر” الصورة تم التقاطها خلال بروفات التحضير لبعض مشاهد المسلسل.

و جمعت الصورة كلاً من جمال سليمان “جمال عبد الناصر”، باسم سمرة “عبد الحكيم عامر” ، أمجد عابد” زكريا محيي الدين”، محمد نصر”أنور السادات “، ياسر الطوبجي “عبداللطيف البغدادي”، محمد بياع “حسين الشافعي”، مصطفى الريدي “كمال الدين حسين” . 

وتدور أحداث المسلسل حول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وصديقه المشير عبد الحكيم عامر، وأحداث الوحدة مع سوريا، حيث يغطي العمل أحداث الفترة من 1961وتنتهى عند نكسة1967.

ويشارك في البطولة الفنانة درة وتقوم بدور الفنانة برلنتي عبد الحميد “الزوجة الثانية للمشير عامر”، بينما يؤدي صبري فواز دور الكاتب الصحفي “محمد حسنين هيكل”، فيما يجسد عاطف عمار دور “صلاح نصر”، وتؤدي الفنانة نهال عنبر دور “تحية عبد الناصر” وسلوى محمد علي “الزوجة الأولى للمشير”.

المسلسل سيناريو وحوار محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، ومن إنتاج شركة “I Production”، وسوف تعلن الشركة قريبا عن أسماء القنوات التليفزيونية المحلية والعربية التي حصلت على حقوق عرض المسلسل في رمضان القادم.

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