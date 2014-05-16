سفير مصر بلندن: تقرير بريطانيا عن الإخوان يصدر فى يوليو المقبل

صرح سفير مصر فى بريطانيا أشرف الخولى، بأن جماعة الإخوان وأنصارها بلندن، ألغوا مظاهرتين اليوم وأمس، واكتفوا بإرسال رسائل نصية عبر الهواتف لأفراد الحالية المصرية فى المملكة المتحدة تحمل شائعات عن تأجيل انتخابات الرئاسة، لكن وعى المصريين فى لندن أحبط مخططهم.

وحول التعاون بين السفارة المصرية والحكومة البريطانية فى ملف اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، أوضح "الخولى" أن هناك تعاونا، وأن التقرير النهائى من الحكومة البريطانية سيصدر فى شهر يوليو المقبل.

وقال الخولى، خلال مشاركته فى مؤتمر "مصر.. فرص واعدة للاستثمار" الذى افتتحه وزير المالية هانى قدرى وينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال، إن عملية الاقتراع بالسفارة تسير بشكل طبيعى، وهناك مشاركة فعالة من جانب الجالية المصرية فى لندن.

وأشار السفير إلى أن مؤتمر الترويج للاستثمار فى مصر يأتى فى وقت مهم للغاية، خاصة أن المستثمر البريطانى يسعى لمعرفة الأوضاع فى مصر التى تعتبر جاذبة استثماريا لهم، معتبرا أن التواجد الرسمى من قبل وزير المالية وممثلى سوق المال فى مصر سيشكل رسالة ثقة لهم.