"مرور العين" يسحب 117 رخصة قيادة خلال شهر

سحب قسم مرور ودوريات العين بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي/ 117 / رخصة قيادة مركبات لاستيفائها الشروط الموجبة لسحبها حسب قوانين السير والمرور خلال شهر أبريل الماضي وألغى /4 / رخص.

وقال النقيب محمد عبد الله البلوشي مدير فرع المخالفات وحجز المركبات في قسم مرور ودوريات العين إن من الأسباب المؤدية لسحب رخصة السائق وصول النقاط المرورية إلى الحد الأعلى / 24 / نقطة مرورية محذرا من مغبة مخالفة القوانين بارتكاب تلك المخالفات والتي من بينها قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة " 24 نقطة" وقيادة المركبة بصورة تشكل خطرا أو التسابق على الطريق "12 نقطة".

وأوضح أن إجراء سحب الرخصة يعتبر من العقوبات الإدارية الرادعة حيث تهدف إلى ايقاف الشخص المتهور عن إلحاق الضرر بنفسه والآخرين " لفترة معينة" وحرمانه من هذه الميزة وتنقسم إلى عدة درجات متفاوتة تصاعديا ففي المرة الأولى يتم سحب الرخصة لمدة 3 أشهر ثم 6 أشهر وفي المرة الثالثة لمدة سنة والأخيرة إلغاء الرخصة نهائيا مضيفا أنه يتم تحرير المخالفة وعند قيام السائق بقيادة "مركبة ورخصته مسحوبة " يحول إلى التحقيق ثم إلى نيابة المرور التي تتخذ ما يلزم قانونيا.

ودعا النقيب البلوشي السائقين إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور وبالسرعات المحددة على الطريق منوها بأن أغلب المخالفات يأتي من تجاوز السرعات القانونية.

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