كيم كردشيان لن تتزوّج في باريس

بعد حديث مطوّل وتخطيط لزفاف باريس الرومانسي وإرسال الدعوات، ألغى الخطيبان Kim Kardashian وKanye West زفافهما في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن كان قد أُعلن عنه سابقاً.

وقد اكتفى الثنائي بعشاء ما قبل الزفاف في باريس فقط، على أن يتمّ نقل المدعوين بعدها بطائرات خاصّة مؤمّنة إلى فلورنسا في إيطاليا، حيث سيُقام حفل الزفاف.

وحتى الآن، لم تُعرف أسباب هذا التغيّر المفاجىء في مكان الزفاف، أو حتى إذا ما كانت المعلومات صحيحة. لكنّ الأكيد أنّ نجمة تلفزيون الواقع تبذل قصارى جهدها للفت الأنظار واللعب على عنصر المفاجأة في هذا الزفاف.

يُذكر أنّ زفاف Kim وKanye سيُعقد في 24 أيار/مايو الجاري في حفل رفض حضوره حتى الآن 105 من المدعوّين.

وكان قد تردّد أنّ الحبيبين لم يستطيعا أن ينتظرا موعد زفافهما الرسميّ فتزوّجا سراً، في حفل صغير، لينضما بذلك الى أبرز مشاهير هوليوود الذين تزوجوا بالسر.

هل ستحضر يونسيه وزوجها حفل زفاف كيم كردشيان؟

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