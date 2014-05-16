أخبار عاجلة

الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
مقتل واصابة 4 في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء جنوبي بغداد -
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا -
وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بعلاج «هشام جعفر» -
بالصور.. إدارة التربية الخاصة بأسوان تحتفل بالأيتام وذوي الإعاقة -
بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيم كردشيان لن تتزوّج في باريس

Google+ Print

بعد حديث مطوّل وتخطيط لزفاف باريس الرومانسي وإرسال الدعوات، ألغى الخطيبان Kim Kardashian وKanye West زفافهما في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن كان قد أُعلن عنه سابقاً.

وقد اكتفى الثنائي بعشاء ما قبل الزفاف في باريس فقط، على أن يتمّ نقل المدعوين بعدها بطائرات خاصّة مؤمّنة إلى فلورنسا في إيطاليا، حيث سيُقام حفل الزفاف.

وحتى الآن، لم تُعرف أسباب هذا التغيّر المفاجىء في مكان الزفاف، أو حتى إذا ما كانت المعلومات صحيحة. لكنّ الأكيد أنّ نجمة تلفزيون الواقع تبذل قصارى جهدها للفت الأنظار واللعب على عنصر المفاجأة في هذا الزفاف.

يُذكر أنّ زفاف Kim وKanye  سيُعقد في 24 أيار/مايو الجاري في حفل رفض حضوره حتى الآن 105 من المدعوّين.

وكان قد تردّد أنّ الحبيبين لم يستطيعا أن ينتظرا موعد زفافهما الرسميّ فتزوّجا سراً، في حفل صغير،  لينضما بذلك الى أبرز مشاهير هوليوود الذين تزوجوا بالسر.

 

 

هل ستحضر يونسيه وزوجها حفل زفاف كيم كردشيان؟

 

أكثر المواضيع مشاهدة لهذا الأسبوع:

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي