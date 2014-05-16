من هي المرأة المفضّلة لدى النجوم الأتراك؟

تفشل العلاقات العاطفية أحياناً عندما لا يكون الطرف الآخر مناسباً أو مطابقاً لمواصفات مفضّلة لدى الرجل والمرأة في النصف الآخر المنتظر، وبالأخص المشاهير الذين يعيشون حياة صعبة مليئة بالتوتر وعدم الاستقرار ومغريات الشهرة والأضواء، والرجل الناجح أو المشهور بعد فشل علاقته العاطفية الأولى يعيد وضع مواصفاته المطلوبة في شريكة حياته أو حبيبته حتى لا يتألم ثانيةً عند خسارته حباً آخر، فما هو نوع النساء المفضّل لدى النجوم الأتراك؟

كيفانش تاتليتوغ: أحب المرأة الطبيعية

الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ مهند يحب المرأة الطبيعية البسيطة التي تضع ماكياجاً بسيطاً يكاد لا يظهر، وترتدي حذاءً جميلاً وبسيطاً ذا كعب عال، وتصفف شعرها بطريقة ناعمة تبرز أنوثتها دون اللجوء إلى صرعات الموضة أو تسريحات غريبة، والواثقة بأنوثتها غير المحتاجة للفت أنظار الرجال حولها.

ميرت فيرات: مع حظر الكعب العالي

أما الممثل التركي الأسمر السوري الأصل ميرت فيرات الشهير بـ حسين في «لامكان لا وطن» وشريك بيرين سات ببطولة «انتقام»، فيحب المرأة الحريصة على صحتها وراحتها النفسية في ما ترتدي من أزياء. فاضطرار النساء إلى ارتداء ملابس مبهرة تبرز أنوثتهنّ لكنها لا تريحهنّ لن ينجحن برأيه في كسب قلب الرجل بأناقتهنّ؛ لأن إحساسهنّ بعدم الراحة سينعكس على أزيائهنّ وأجسادهنّ ومشاعرهنّ، وأضاف: «الجمال الطبيعي المرتاح هو ما يجذبني للمرأة لا ما ترتدي من أزياء أو كعب عال أتمنى حظره جراء ما يحدثه من أضرار بصحة المرأة التي تضطر لارتدائه ساعات طويلة».

إبراهيم تشيليكول: الواثقة من نفسها

ولبطل مسلسل «الرحمة» الشهير إبراهيم تشيليكول الحبيب السابق للممثلة دنيز شاكر الشهيرة بـ فتون التي بادرت إلى هجره بعد اتهامه بخيانتها، رأي خاص بنوع النساء المفضّل عنده فقال: «يهمني في المرأة التي أختارها وأحبها أن تكون امرأة واثقة من نفسها ولا تشعر بأنها مهددة من أي امرأة أخرى، وأن تكون محبّة للحياة من داخلها وتبعث البهجة في حياة المحيطين بها، والتي تشعرني برعشة كهربائية كلما رمقتني بنظرة من عينيها، فالمشاعر مهمة لي في أي علاقة عاطفية ناجحة أخوضها».

كينان أميرزالي أوغلو: التي لديها خبرة عاطفية

لكنّ المفاجىء بينهم كان الممثل التركي كينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزل الذي صرّح بأنه لا يميل إلى الفتاة القليلة الخبرة عاطفياً وتابع: «بعد سن الخامسة والثلاثين يصبح للمرأة خبرتها في الحياة، وأنا أعشق جداً المرأة التي لديها خبرة عاطفية التي تجعلها أكثر جاذبية بعيون الرجل لأنها ستريحه بخبرتها ولن ترهقه، ولأنها أيضاً ستكون ببساطة امرأة متواضعة وأنيقة وساحرة تجيد فنون العشق وفنون إسعاد الرجل الذي تحب، فخبرتها تؤهلها لأن تكون أكثر قوة وجاذبية من أي امرأة أخرى لا تملك تجربتها في الحب ولا في الحياة».

سيتشكين أوزديمير: المتصالحة مع ذاتها

أما الممثل التركي سيتشكين أوزديمير الشهير بالرسام ليو في «حريم السلطان» فصرّح بأنه يحب ويميل إلى المرأة الواثقة كثيراً بنفسها، والمتصالحة مع ذاتها، والمتعاطفة دوماً مع أحاسيس ومتطلبات الرجل في شريكة حياته الروحية والعاطفية.

آنجين أوزتورك: أميل للمرأة السمراء

الممثل التركي آنجين أوزتورك، الشهير بـ الأمير سليم، يهمّه في المرأة التي يحبها أن تكون واسعة الأفق وصريحة وصادقة وموجودة حين يريد التحدث معها والتقاءها في أي وقت يشاء، والتي تمتلك إجابة عن أي سؤال لديه، ويحب كثيراً المرأة السمراء أكثر من المرأة الشقراء.

بوراك أوزجيفيت: كلام العين المعبّر

أما الممثل التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ بالي بيك فيؤكد حبه للمرأة التي تكون عيناها مرآة صافية تعكس كل ما بداخلها فقال: «كل علاقة عاطفية ناجحة تبدأ من نظرة عين تعبّر فيها المرأة عن مشاعرها، وكلام العين المعبّر مهم جداً بالنسبة لي ويسعدني للغاية، ولا يعوّضني عنه أي شيء آخر حتى وجود المرأة الدائم إلى جواري أو مرحها معي في لحظاتنا الخاصة».

شاتاي أولسوي: المرأة الطويلة

الممثل التركي شاتاي أولسوي الشهير بـ أمير كزميله آنجين أوزتورك أوزتورك يعجب دائماً بالنساء السمراوات الطويلات القامة صاحبات العيون الكبيرة اللواتي يشعرنه بأنوثتهنّ حين يصادفهنّ في العمل أو في الأماكن العامة، وحين يعجب بامرأة من نوعه المفضل يتعامل مع إعجابه بعقلانية ولا يندفع وراء إعجابه السريع ويتصرف بطريقة منطقية دون طيش أو تهور، واعترف قائلاً: «أنا رجل أجيد السيطرة على مشاعر إعجابي بالمرأة وأجيد أيضاً إظهار ما أكنّه من حب لها. يهمني كثيراً إظهار حبي ويهمني بالقدر ذاته إظهار المرأة حبها لي بوسائلها الطبيعية الصادقة غير المفتعلة. ومن الطبيعي أن تغار عليّ من النساء الأخريات فهذا لن يزعجني، خاصةً إن كانت صاحبة جمال بارز».

تالجوهان سايشمان: الجمال وحده لا يكفي

بدا الممثل التركي تالجوهان سايشمان الشهيربـ جلنار أقل تطلباً من زملائه حيث صرح بأن جمال المرأة ليس مهماً بالنسبة له كثيراً، ولا يكفي وحده للارتباط العاطفي، لكنه ضروري أحياناً لبدء أي علاقة قبل وصولها لمرحلة النضج. ويقول: «المرأة التي تشعرني بأحاسيس رائعة، وبأن لي مكانة هامة في حياتها هي المرأة الأكثر جمالاً وجاذبية عندي».

بيرك أوكتاي: أحب كل النساء بدون استثناء

تفرّد الممثل التركي بيرك أوكتاي الشهير بـ رايان في «ويبقى الأمل» باعترافه الجريء حيث صرح: «أنا أحب كل النساء بدون استثناء خاصة النساء البارعات بإثارة وجذب اهتمام الناس بهنّ، وأجد أن المرأة التي تقدم على ارتداء ملابس جريئة تكشف مفاتنها بذكاء، هي امرأة جذابة بكل ما في الكلمة من معنى»

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