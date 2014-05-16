كيت موس تغازل الأمير وليام بغياب زوجته

يبدو أنّ حضور الأمير William حفل قصر وندسور الخيريّ من أجل تدعيم مرضى السرطان وحيداً، كأيّ شاب عازب، قد لفت أنظار أهمّ عارضات الأزياء الموجودات في الحفل، وعلى رأسهم Kate Moss.

فقد استغلت عارضة الأزياء الأشهر وجود الأمير المصنّف ثانياً في ولاية العرش وحيداً لتغازله بنظراتٍ واضحة، ولتستفسر منه عن زوجته، بسؤاله: "أين زوجتك؟"، وبنظرة مميّزة على عينيه، أكملت: "هي ليست موجودة!".

وبانسجام تامّ، وبعد أن وضع يده على يدها، أجابها الأمير William: "إنّها في المنزل، تعتني بطفلها".

وقد حاولت Kate التعبير عن حزنها لغياب الدوقة، وإن بان على محيّاها العكس، لا سيما حين اختلت بالأمير أمام 220 شخصاً من الحضور.

ولم تكن Kate العارضة الوحيدة التي حدّثها الأمير في الحفل، إذ تبادل الحديث مع عارضة الأزياء Cara Delevingne، من دون أن يسمع أحد حديثهما.

فهل من الممكن أن تسمح الدوقة Kate Middleton لزوجها الأمير William بحضور حفلات كهذه وحيداً مرة أخرى؟

يُذكر أنّ هذا الحفل شهد حضور العديد من المشاهير، مثل راعي الحفل الأساسي، المصمّم العالمي، Ralph Lauren و Emma Watson ، Helena Bonham Carter و Cate Blanchett، إضافة إلى المصوّر Mario Testino وعدد من نجوم ونجمات الموضة والتصوير.

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