مفاجأة..."كلام الناس 3" يصور في كندا من دون موافقة الرقابة

برغم أن "كلام الناس 3" يواصل حالياً تصويره في كندا تحت ظروف مناخية صعبة استعداداً للعرض الرمضاني على شاشة التلفزيون السعودي، إلا أنّه وحتى كتابة هذه السطور لم تتم الموافق عليه من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهو ما يثير من جديد قضية تأخّر تعميدات التلفزيون لأعماله الدرامية الرمضانية.

وتدور أحداث الجزء الثالث من "كلام الناس 3" في قالب كوميدي متّصل حول حياة المبتعثين السعوديين، وما يعانونه من غربة في إطار كوميدي، إضافة إلى إبراز أهمية دور المبتعثين، وتفاصيل قصص إيجابية من حياتهم العملية والدراسية في الخارج. والمسلسل هو من تأليف علاء حمزة، وإخراج عمر الديني، وإنتاج شركة "الصدف"، وبطولة كل من: حسن عسيري، وريم عبدالله، وحبيب الحبيب، ويامور، ومرزوق الغامدي، وعبدالعزيز المطرودي، وجعفر الغريب.

وأوضح الفنان والمنتج حسن عسيري أن "كلام الناس" في جزئه الثالث لهذا العام ابتعد تماماً عن الانتقاد الحكومي المباشر الذي أصاب الناس بالملل، وأصبح منتشراً وبشكل يومي وكبير من خلال شبكات التّواصل الاجتماعي. وتابع عسيري القول: "وسائل النقد الحكومي اختلفت تماماً، فلم يعد منطقياً أنّ تقدم حلقة من نصف ساعة لطرح موضوع عن فساد البلديات مثلاً، في الوقت الذي يمكن ذلك من خلال 36 ثانية فقط على "الكيك"، من خلال مواطن عانى من فساد البلديات ووثق حكايته بنفسه".

وأكد أنّ العمل هذا العام يتّجه إلى موضوع جديد ومختلف حول حياة السعوديين في الخارج من مبتعثين وغيرهم. فـ"كلام الناس 3" أوّل مسلسل عربي يتم تصويره بالكامل في كندا، مبيّناً أنّ العمل مختلف في الشكل والمضمون عمّا تمّ تقديمه في الجزأين السابقين، حيث سيكون متّصلاً لا منفصلاً. وأوضح عسيري أنّ هناك تغييرات جوهرية في النّص ومواقع التّصوير وتكنيك العمل، إذ تدور الأحداث هناك حول حياة المبتعثين السعوديين، وما يعانونه من غربة في إطار كوميدي معتدل ومتوازن وناضج بعيد عن "الكركترات" المغرقة في المحلية، مع إبراز حقيقي لأهمية المبتعثين، وتفاصيل لقصص مبهرة ومميزة وإيجابية من حياتهم اليومية.

وقال: "شروط هيئة الإذاعة والتلفزيون كانت قاسية لكنها تحمل نفس همّنا وتفكيرنا بتقديم محتوى ترفيهي اجتماعي يليق بأهمية القناة الأولى. وبالطبع هذه النوعية من الأعمال، التي يتمّ تنفيذها في الخارج بشكل كامل، تحتاج إلى ميزانيات ضخمة. ونحن نبحث عن الأفضل، ونتمنى ألا نخذل جمهورنا العزيز، ولن نخذل بإذن الله القائمين على هيئة الإذاعة والتلفزيون". وكان عسيري قد اشتكى، في تصريح سابق لـ"سيِّدتي"، من تأخّر الموافقة الفعليّة من التلفزيون، وما يسببه ذلك من تأثير على جودة الإنتاج، وكذلك تساوي الأعمال في قيمة تعميدها، برغم أنّ عمله مكلف وسيتمّ تصويره في كندا.

وأشار المخرج عمر الديني إلى أنّه قام بمعاينة كامل مواقع التّصوير، بحضور السيد رامز الحاج، رئيس الشركة الكندية التّي تشرف على الخدمات "اللوجستية" للمسلسل، قبل بدء التصوير بوقت كافٍ، معتبراً انضمام النّجمين ريم عبدالله وحبيب الحبيب للبطولة إضافة قويّة للمسلسل، خصوصاً أنّ هذا الجزء من العمل سيكون متّصلاً لا منفصلاً، كما كان في الأجزاء الماضية.

وشدّد الديني على أنّ "كلام الناس 3" أوّل مسلسل يصوّر بالكامل في كندا بتقنيات متقدّمة وتصوير سينمائي وتكاليف عالية، كون الفرق التّي تدير العمل تقنياً هي من كندا وأمريكا، فيما تمّ استخدام طائرة تصوير جويّ مع فريق أمريكي بتكلفة تجاوزت الـ163 ألف دولار لمدّة أربعة أيام. ولفت إلى وجود عدد كبير من المبتعثين السعوديين في كندا، حيث ساندوا فريق العمل كمتطوعين خلال أيام التصوير في مدينة مونتريال.

وأضاف: "الجزء الأكبر من مشاهد المسلسل خارجية، وفريق العمل يواصل التّصوير وسط أجواء مناخية صعبة. وكلّ ما يشغلني وفريق العمل هو الحفاظ على تصدّر قائمة الأعمال الكوميدية على مستوى الخليج، والحفاظ على المكانة التي نالها المسلسل بعد فوزه بالجائزة الذهبية مناصفة مع مسلسل "أبو الملايين" في مهرجان الخليج الثالث عشر في البحرين، وبعد ما حققه الجزأين السابقين من نجاح جماهيري كبير".

أما الكاتب علاء حمزة فقال: "هناك تفاهم بيني وبين مخرج المسلسل عمر الديني على ضرورة التّركيز على الحكاية الكوميدية التّي افتقدها النّاس منذ سنوات منجرفين وراء النّقد القاسي، وأيضاً التّركيز على الترفيه الكوميدي من خلال العودة إلى القصة المتّصلة، حيث سيستعيد العمل قوته بعد نجاح تجارب سلسلة "بيني وبينك" الكوميدية، والتّي أعقبها توجّه الكثير لإلى هذا النموذج".

وأشار الفنّان حبيب الحبيب إلى أنّ نص "كلام الناس 3" قد شدّه كثيراً، وجاء مميزاً، معتبراً أنّ كاتبه علاء حمزة قد أبدع في تقديم مسلسل ترفيهيّ كوميديّ متّصل الأحداث، خصوصاً أنّه يتناول حياة السعوديين في الخارج، ويمثّل تجربة جديدة ومثيرة وتستحق المشاركة، لافتاً إلى أنّ وجود عمر الديني كمخرج كان عاملاً مهماً في موافقته على المشاركة، فهو صديق ومخرج مميّز، وقد ظهرت قدراته في الجزء الأول والثاني من العمل على حد قول الحبيب.

الفنانة الشابة يامور قالت: "أنا متفائلة جداً بنجاح الجزء الثالث من المسلسل، خاصة أنّ "كلام الناس" العام الماضي كان أول عمل يقدمني للجمهور، وإنّ كان من خلال حلقة واحدة بعنوان "زوج وأربع موظفات"، إلا أنّها كانت بداية الانطلاقة الفنّية بالنسبة لي. وبعد ذلك قدمت مع شركة "الصدف" أول "سوب أوبرا" على شاشة التلفزيون السعودي تحت اسم "عندما يزهر الخريف" الذي انتهيت من تصويره منذ أيام".

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