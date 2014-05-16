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Louis Vuitton تقدّم مجموعة Cruise في موناكو

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Louis Vuitton تقدّم مجموعة Cruise في موناكو Louis Vuitton تقدّم مجموعة Cruise في موناكو

الجمعة 16-05-2014 13:33

هي المرة الأولى التي نشهد فيها عرضاً مباشراً لإحدى مجموعات كروز Cruise من لويس فويتون Louis Vuitton. فقد اختارت الدار الفرنسية باحة قصر موناكو ليشهد إطلاق مجموعتها Cruise 2015 بحضور أفراد العائلة المالكة. وبعد أن عرض أولى مجموعاته للدار امام متحف اللوفر في فرنسا، أراد المصمم نيكولا غيسكيير أن تشهد إمارة موناكو على إطلاق مجموعته الأولى من خط Cruise، يوم غد السبت 16 مايو عند الساعة السابعة مساء.
مجموعة غيسكيير الأولى لدار فويتون لاقت الكثير من الاستحسان والإطراء. فماذا تخبئ لنا مجموعة Cruise2015؟ تابعي صوراً مباشرة من العرض على حساب "سيدتي" على Instagram ومزيداً من التفاصيل حول العرض على موقعنا.

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سيدتي