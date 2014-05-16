بالفيديو:سلطة الجبنة والخضر والبندق

المقادير:

- 100 غرام من الروكا

-100 غرام من الزعتر الاخضر

- 100 غرام من البقلة

- 100 غرام من خس "الآيسبرغ"

- 100 غرام من الطماطم الكرزية

- 100 غرام من الخيار

- 100 غرام من البصل الأخضر

- 100 غرام من الفطر الطازج

- 50 غرام من الزيتون الاسود

- 30 غرام من البندق المحمّص

- 100 غرام من الجبنة البيضاء

- حبة واحدة من التوست الاسمر أو حسب الرغبة

- 50 غرام من زيت الزيتون

- 75 من خلّ البلسميك

- رشّة من الملح

- رشّة من الفلفل الاسود

طريقة التحضير:

1- في طبق التقديم توضع أوراق من خسّ "الآيسبرغ" بشكل عشوائي.

2- تضاف الى الطبق اوراق الروكا،البقلة، الزعتر الاخضر،البصل الاخضر المفروم، الخيار المقطّع الى شرائح متساوية، الطماطم الكرزية المقطّعة الى نصفين.

3- من ثم يضاف الى الطبق الفطر الطازج المقطّع الى شرائح متساوية، ومن ثم خلّ البلسميك أو (عصير الليمون الحامض) حسب الرغبة.

4- من ثم يضاف الى المزيج الزيتون الأسود، زيت الزيتون، الملح، الفلفل الاسود.

5- توضع الجبنة على حبّات التوست وتدخل الى الفرن حتى تذوب.

6- توضع حبّات التوست على طبق السلطة.

7- يزيّن الطبق بحبّات من الطماطم الكرزية والبصل الاخضر والبندق .

8- يقدّم الطبق بارداً.

(هذه المقادير تكفي شخصين).

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