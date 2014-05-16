بالفيديو:سلطة الجبنة والخضر والبندق

الجمعة 16-05-2014 14:26
المقادير:
- 100 غرام من الروكا
-100 غرام من الزعتر الاخضر
- 100 غرام من البقلة
- 100 غرام من خس "الآيسبرغ"
- 100 غرام من الطماطم الكرزية
- 100 غرام من الخيار
- 100 غرام من البصل الأخضر
- 100 غرام من الفطر الطازج
- 50 غرام من الزيتون الاسود
- 30 غرام من البندق المحمّص
- 100 غرام من الجبنة البيضاء
- حبة واحدة من التوست الاسمر أو حسب الرغبة
- 50 غرام من زيت الزيتون
- 75 من خلّ البلسميك
- رشّة من الملح
- رشّة من الفلفل الاسود
طريقة التحضير:
1- في طبق التقديم توضع أوراق من خسّ "الآيسبرغ" بشكل عشوائي.
2- تضاف الى الطبق اوراق الروكا،البقلة، الزعتر الاخضر،البصل الاخضر المفروم، الخيار المقطّع الى شرائح متساوية، الطماطم الكرزية المقطّعة الى نصفين.
3- من ثم يضاف الى الطبق الفطر الطازج المقطّع الى شرائح متساوية، ومن ثم خلّ البلسميك أو (عصير الليمون الحامض) حسب الرغبة.
4- من ثم يضاف الى المزيج الزيتون الأسود، زيت الزيتون، الملح، الفلفل الاسود.
5- توضع الجبنة على حبّات التوست وتدخل الى الفرن حتى تذوب.
6- توضع حبّات التوست على طبق السلطة.
7- يزيّن الطبق بحبّات من الطماطم الكرزية والبصل الاخضر والبندق .
8- يقدّم الطبق بارداً.
(هذه المقادير تكفي شخصين).
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