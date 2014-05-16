أخبار عاجلة

الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
مقتل واصابة 4 في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء جنوبي بغداد -
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا -
وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بعلاج «هشام جعفر» -
بالصور.. إدارة التربية الخاصة بأسوان تحتفل بالأيتام وذوي الإعاقة -
بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الأوقاف: تعيين 8000 عامل و4500 إمام وخطيب بمساجد الجمهورية

Google+ Print
وزير الأوقاف: تعيين 8000 عامل و4500 إمام وخطيب بمساجد الجمهورية وزير الأوقاف: تعيين 8000 عامل و4500 إمام وخطيب بمساجد الجمهورية

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف عن تشكيل لجنة للضوابط والقيم للنظر فى اتخاذ اجراءات وعقوبات رادعة ضد من يثيرون الفتن والقلاقل من خلال فتاوى شاذة ومنحرفة وضد من يخرجون عن المنهج الوسطى الأزهرى مشدداً على حرمة قتتل النفس وأهمية حفظ الدماء والأعراض والقيم والأخلاق والإيمان كوسيلة لمواجهة الإلحاد .

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط مساء أمس على رأس قافلة دعوية تضم كبار علماء الأزهر الشريف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية التقى خلالها اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة و ممثلى الكنائس المصرية بالمحافظة ولفيف من الائمة والدعاة بمديرية اوقاف اسيوط.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتعيين 8000 عامل بمساجد الجمهورية لمواجهة نقص العمالة، بالإضافة الى تعيين 4500 إمام وخطيب بعد موافقة مجلس الوزراء وصرف 300 مليون جنيه لترميم وصيانة المساجد والاعلان عن تأسيس شركة للصيانة والترميم والحراسات تتبع الوزارة مباشرة للقيام باعمال الصيانة والترميم لمساجد الوزارة وتجهيز الف مكتبة لافضل الف امام فى مسابقة القراءات الحرة وفتح مسابقات للمكفوفين من ذوى الاعاقة لتمكينهم من السفر للخارج فى بعثات الوزارء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا