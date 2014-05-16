وزير الأوقاف: تعيين 8000 عامل و4500 إمام وخطيب بمساجد الجمهورية

أعلن الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف عن تشكيل لجنة للضوابط والقيم للنظر فى اتخاذ اجراءات وعقوبات رادعة ضد من يثيرون الفتن والقلاقل من خلال فتاوى شاذة ومنحرفة وضد من يخرجون عن المنهج الوسطى الأزهرى مشدداً على حرمة قتتل النفس وأهمية حفظ الدماء والأعراض والقيم والأخلاق والإيمان كوسيلة لمواجهة الإلحاد .

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط مساء أمس على رأس قافلة دعوية تضم كبار علماء الأزهر الشريف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية التقى خلالها اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة و ممثلى الكنائس المصرية بالمحافظة ولفيف من الائمة والدعاة بمديرية اوقاف اسيوط.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتعيين 8000 عامل بمساجد الجمهورية لمواجهة نقص العمالة، بالإضافة الى تعيين 4500 إمام وخطيب بعد موافقة مجلس الوزراء وصرف 300 مليون جنيه لترميم وصيانة المساجد والاعلان عن تأسيس شركة للصيانة والترميم والحراسات تتبع الوزارة مباشرة للقيام باعمال الصيانة والترميم لمساجد الوزارة وتجهيز الف مكتبة لافضل الف امام فى مسابقة القراءات الحرة وفتح مسابقات للمكفوفين من ذوى الاعاقة لتمكينهم من السفر للخارج فى بعثات الوزارء.