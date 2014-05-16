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هجوم بعبوات “المولوتوف” على مخفر للشرطة في ” تونجلي” جنوب شرقي تركيا

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هجوم بعبوات “المولوتوف” على مخفر للشرطة في ” تونجلي” جنوب شرقي تركيا هجوم بعبوات “المولوتوف” على مخفر للشرطة في ” تونجلي” جنوب شرقي تركيا

شنت مجموعة من الملثمين من أنصارحزب الشعوب الديمقراطية الكردي هجوما بعبوات المولوتوف على مخفر للشرطة في وسط مدينة تونجلي بجنوب شرقي تركيا وأدى الانفجار لوقوع أضرار مادية بسيارات الشرطة وإصابة شرطي بجروح وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت محطة “سي. إن. إن. تورك ” اليوم “الجمعة” أن المجموعة مجهولة الهوية قامت بتنظيم تظاهرة في بداية الأمر احتجاجا على حادث منجم “سوما” الذي خلف 302 قتيلا ورفعوا شعارات مناهضة لحكومة العدالة والتنمية ثم قاموا لاحقا برشق قوات الشرطة بالحجارة والألعاب النارية والكرات الحديدية ثم شنوا هجوما بالقنابل الحارقة، ولكن تمكنت الشرطة من القبض على أحد المتظاهرين أثناء هروبه من موقع الحادث.

ا.ش.ا

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