أخبار عاجلة

الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
مقتل واصابة 4 في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء جنوبي بغداد -
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا -
وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بعلاج «هشام جعفر» -
بالصور.. إدارة التربية الخاصة بأسوان تحتفل بالأيتام وذوي الإعاقة -
بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“سادات قريش” ببورسعيد أول مسجد يُبنى فى أفريقيا .. ويسبق مسجد عمرو بن العاص

Google+ Print
“سادات قريش” ببورسعيد أول مسجد يُبنى فى أفريقيا .. ويسبق مسجد عمرو بن العاص “سادات قريش” ببورسعيد أول مسجد يُبنى فى أفريقيا .. ويسبق مسجد عمرو بن العاص

يعد مسجد “سادات قريش” الذي يتوسط شارع بورسعيد الشهير بقلب مدينة بلبيس هو أول مسجد بني في وأفريقيا ويسبق بناء مسجد عمرو بن العاص الشهير بمنطقة الفسطاط بالقاهرة بنصف عام علي الأقل.

فبعد أن سار عمرو بن العاص بجيشه قاصدا فتح مصر. وصل إلي “بلبيس” يوم 15 من المحرم سنة 19هـ الموافق 16 من يناير عام 640م فحاصرها شهرا حتي تمكن من فتحها بعد قتال شديد مع الروم.

استشهد من المسلمين نحو 120 من خيرة جنوده، في حين خسر الروم قرابة ألف قتيل ووقع في الأسر منهم نحو ثلاثة آلاف آخرين وبعد تلك المعركة أصبح الطريق ممهدا لابن العاص كي يصل إلي مقر حكم الرومان في “حصن بابليون”.

رأى عمرو بن العاص بعد نصره في بلبيس أن يمكث في المدينة لبعض الوقت لتنظيم صفوفه وإرسال العيون لجمع الأخبار ومكاتبة الخليفة عمر بن الخطاب والتريث لتنظيم صفوف الجيش وراحته والتي استغرقت شهرين.

وفي هذه الأثناء أقام مسجدا في المدينة ليؤدي الجنود صلاتهم فيه ومعهم من أسلم من أهل بلبيس الذين أحبوا عمرو والمسلمين بعد ما وجدوه منهم من معاملة طيبة فدخل بعضهم في الإسلام وأعاونوه ضد الرومان.

ويحظي هذا المسجد بشهرة عالمية فأطلق عليه مسجد الشهداء تكريمًا لشهداء المسلمين من صحابة الرسول الذبن استشهدوا فى معركتهم ضد الرومان وينتسبون إلى قبيلة قريش التي ولد فيها نبي الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم، ويوجد به ثلاثة عشر قبرا لصحابة رسول الله،ـ ومن هنا جاءت التسمية على هذا المسجد.

المسجد بني بطريقة بسيطة وبدائية حيث تم اقتطاع مساحة مستطيلة من الأرض وشيدت جدرانه من الطوب اللبن، وأقيم من جهة القبلة صف من جذوع النخل بدلاً من الأعمدة وسقف فوقها بالسعف والطمي.

تم تحديده، في العهد العثماني حيث إحتوى على ثلاثة صفوف من الأعمدة الرخامية وقسم إلي أربعة أروقة موازية لحائط القبلة، وتيجان الأعمدة مختلفة الأشكال، وتبلغ مساحته حوالي ثلاثة آلاف متر مربع وقام الامير العثمانى أحمد الكاشف بإنشاء المئذنة.

ويشهد المسجد العديد من الأمسيات الدينية ويعتبر المكان الأول لانطلاق التظاهرات بالمدينة ضد الظلم والفساد، وهناك ارتباط روحاني بين أبناء المدينة وهذا المسجد العريق لما له من مكانة في الإسلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»