ماريا وميرا، منافسة على قلب نور ومنافسة على الأناقة، فمن الفائزة؟

منذ فترة قصيرة بدأ عرض مسلسل الإخوة على عدد من محطات التلفزة، وسرعان ما انشدت الناس لمتابعته ومعرفة أحداثه المشوقة وخاصة لوجود الشخصيتين الغريمتين في المسلسل "ماريا وميرا" واللتين تجسدهما الممثلتان الجميلتان أمل بشوشة ونادين الراسي، حيث تتنافس الاثنتان على الفوز بقلب الميلياردير الأنيق "نور" والذي يجسد شخصيته الممثل الوسيم تيم حسن. ولم تقتصر المنافسة على الفوز بنور بل أيضاً كان هناك منافسة شديدة في الأناقة، حيث تظهر كل من الشخصيتين في حلقات المسلسل بملابس رائعة.

أمل بشوشة بشخصية "ميرا" هي امرأة قوية، متسلطة لاتتردد في فعل أي شيء للحصول على مبتغاها، كما أنها لعوب وجذابة لذلك تحرص دائماً على اختيار الفساتين الضيقة، والاكسسورات الكبيرة، والأحذية ذات الكعوب العالية جداً، وتسريحات شعرها دائماً جميلة ومكياجها قوي.

بينما نادين الراسي بشخصية "ماريا" فهي امرأة طيبة، حنونة، وبريئة، انكسر قلبها بعد أن تركها حبيبها نور من أجل ميرا، ولهذا الدور تختار نادين الفساتين الناعمة، والتيورات الأنيقة لوقت العمل، والملابس العملية والمريحة، وكثيراً ما تترك شعرها ومكياجها على طبيعتهما، وخاصة في المشاهد الحزينة.

كلً مِنا متعاطف مع احدى الشخصيتين من وجهة نظر مختلفة، فالبعض يرى أن ماريا تستحق أن تتزوج نور، والبعض الآخر يرى ان ميرا تناسبه أكثر. لن نستطيع معرفة من هي التي ستفوز بقلبه لكنك تستطيعين اختيار احداهما لتفوز بلقب الأكثر أناقة، فمن تختارين؟

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