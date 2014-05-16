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دار de GRISOGONO تقدم ساعة للنجوم

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دار de GRISOGONO تقدم ساعة للنجوم دار de GRISOGONO تقدم ساعة للنجوم

الجمعة 16-05-2014 14:34

منذ بداية مسيرتها قدمت دار de GRISOGONO نماذج رائعة من الساعات والمجوهرات وحافظات الوقت المزوّدة بتعقيدات طليعيّة فرضت نفسها بين كبريات الدور في عالم صناعة الساعات. ولمناسبة تواجد فريق فيلم Expendables 3 في مدينة كان الفرنسيّة، تكشف دار دوغريزوغونو عن ساعة "إنسترومنتو نوميرو أونو" ذات الخطوط الرجاليّة والتي أصبحت واحدة من كلاسيكيّات العلامة. وهي مزوّدة بحركة ميكانيكيّة، وتتميّز بعلبتها المصنوعة من الفولاذ المعالج بتقنية أوتوماتيكيّة، وبمنطقتين زمنيتين لمحبّي السفر مع نافذة واسعة للتاريخ. أما الميناء الأسود المصنوع من مادة الغيوشيه، فيتناقض بطريقة معبّرة مع اللون الأحمر للعقارب والأرقام العربيّة. بالإضافة الى السوار المُحاك يدويًّا من جلد الأليغاتور الأسود من ناحية الخلف، والمصنوع من الجلد الأحمر الحامل لاسم العلامة من فوق.

الساعة نالت اعجاب ألمع النجوم فهل نالت اعجابكم أيضاً؟

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سيدتي