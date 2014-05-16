مناظرة شعرية بين الخرباوي و جمال مرسى في مدح كفر الشيخ والشرقية

نشر المفكر الإسلامى ثروت الخرباوى مناظرة شعرية بينه وبين الدكتور جمال مرسى ، حيث يتفاخر كل منهما بمحافظته ، فيباهى جمال مرسى بمحافظته كفر الشيخ ، ويرد عليه الخيرباوى بوصف متميز لمسقط رأسه الشرقية .

وجاء نصر المناظرة الشعرية كالآتى :

في يوم من ذات الأيام كتب الشاعر الكبير الدكتور جمال مرسي رسالة إلى ثروت الخرباوي وهو بصدد التفاخر بمحافظة ” كفر الشيخ “فقال :

نحن هنا نحن هنا..و الحكومه الجايه دي من عندنا..و ارجع التاريخ و ذاكر..ايوه ذاكر..تلقى خوفو بيه و خفرع ..مولودين في حينا..حتى حتشبسوت زمانها..أمها كانت سبيه لشعبنا..حتى ناصر و السادات ..كانت جذورهم من هنا..و اوعى تحكي إن شوقي عاش في روكسي..و القناطر..لا يا شاطر..حتى شوقي كل شعره عننا..عمو لاظوغلي فـ ميدانه وبلسانه..ساب حصانه و جه يظغلل عندنا..سعد باشا ..أيوه باشا..أصل أرض الباشا ..شربت وارتوت من ميّنا..يوم تعالى هناك و زورنا..لو تحب..تلقي كل شبر فيه مليون مطب..و الشوارع ميه ميه..و المجاري مستويه..و الفرَح مالي البيوت في كل حارة..الرغيف أسمر مربرب فيه دوباره..و العباره..إننا هنجيب حكومه مننا.

ويضيق مرسى : أصلنا شعب ديمقراطي كبير..كل يوم ناكل فطير..يعني يا ثروت تعالى تحت باطي..و اوعى عمرك يوم تطاطي..راح نخليك الوزير..أيوا يا سعادة الوزير..للثقافة و الإيافه و الشفافه..و أما يوم تنقد نقوملك بالطُّبَل و الزمامير..بس تكون خفيف علينا ..خف عن كفر الأمير..كفر شيخنا يا وزير..ذا و إلا ….ننزع الوزارة منك..يا ني منك..لو في يوم تبقى الوزير ؟

فرد عليه ثروت الخرباوي منددا بكفر الشيخ متفاخرا بمحافظته الشرقية قائلا :

يعني كفر الشيخ تملي هي أم الأمكنه !!.. راح تقولي سعد باشا كان بيزرع عندنا ..أو لاظوغلي م البغاشا كان بياكل جنبنا..ولاّحتشبسوت زمانها .. بنت عم لأمنا..دانتو..كل اللي في تاريخكو طين وحبة أفدنه..صيادين أو فلاحين متبهدلين من ميت سنه..من دسوق ولاّ الحامول غاويين وبس الدندنه.. أما عندي آه ياوعدي فوت وعدي فـ حينا ..تلقى فـ الشرقية مجدي من قديم الأزمنه..مين يفوتنا في الطيابة مين يا بابا زينا ..الهرم فـ الجيزة يحلف بالتاريخ والفرعنه..والكرم عند الشراقوة ليس أكرم مننا..والسمك من سيدي سالم لو تشوفو قل لنا .

ويضيف الخيرباوى : لو عرابي قام وشاف الأمريكان والشيطنه..كان زمانو شد سيفه وشد حيلنا كلنا..بس يعني ياحبيبنا عيبنا كان فـ الحاج مرسي..هات لي كرسي أصل انااا..تعبان ونفسي إن نفسي تقوم وتهرب من هنا ..مد إيدك جنب إيدي يلا ندعي لربنا ..إن مصر تقوم وتصحى .. قد غفونا أزمنه..قوم يا مصري م البحيرة وبور سعيد أو من قنا..الكفاروة يابن عمي هما دمي هما طينة أرضنا..هما ملح الأرض نبض العرض قمح الأفدنه