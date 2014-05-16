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قناع السيسى الذهبى الأغلى ثمناً بالموسكى

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قناع السيسى الذهبى الأغلى ثمناً بالموسكى قناع السيسى الذهبى الأغلى ثمناً بالموسكى

انتشرت في منطقة الموسكي، وتحديداً داخل حارة اليهود المتخصصة في بيع ألعاب الأطفال ومستلزمات الحفلات، وجوه ذهبية بلاستيكية “ماسك” للمرشح الرئاسي عبد الفتاح ، وهو يرتدي “البيريه” العسكري قبل أن يستقيل من منصب وزير الدفاع.

يُباع القناع الذهبى بسعر 3,5 جنيه ، ويقوم أحد شباب المنطقة بتصنيعها في ورشته الخاصة التي عادةً يستخدمها في صنع مستلزمات الأفراح وأعياد الميلاد.

وبمقارنة سعر “ماسك” السيسي البلاستيكي بالوجوه البلاستيكية الأخرى في منطقة “الموسكي”، يعتبر “ماسك” السيسي هو الأغلى ثمناً، لأنه يمكن شراء 12 وجه بلاستيكي بمبلغ 5 جنيهات فقط.

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