الإذاعة الإثيوبية تهتم باحتفال مصر بالذكرى الخمسين لبناء السد العالي

اهتمت الإذاعة الاثيوبية باحتفال مصر بالذكرى الخمسين لبناء السد العالى الذى حضره رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء و المسئولين ومن بينهم وزير الرى محمد عبد المطلب ونجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتم خلاله تكريم المهندسين الروس والمصريين الذين شاركوا فى بناء السد.

ونوهت الاذاعة الليلة الماضية إلى أن السد العالى كان له تأثير كبير على الاقتصاد والثقافة فى مصر ، وكان له تأثير ايجابى أيضا على تطوير محافظة أسوان ، وخاصة صناعة السياحة.

وأشارت الاذاعة الاثيوبية إلى أن الاتحاد السوفيتى السابق كان قد ساعد مصر مالياً وفنياً فى مشروع بناء السد العالى ، وذلك بعد إنسحاب البنك الدولى والولايات المتحدة من عملية تمويل ذلك المشروع.

ا.ش.ا