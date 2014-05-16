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داعش تُسرب صورة للـ”جولانى” أمير جبهة النصرة

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داعش تُسرب صورة للـ”جولانى” أمير جبهة النصرة داعش تُسرب صورة للـ”جولانى” أمير جبهة النصرة

سرب عنصر من جماعة ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” صورة قيل أنها تابعة لامير تنظيم القاعدة في سوريا “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني وسائقة المدعو أبو أسماء السوري.

وافاد موقع “الحدث نيوز” الخميس، ان الصورة نشرت على صفحات تنسيقيات تابعة لـ “داعش”، التي لم تكشف مزيدا في التفاصيل عنها، في حين لم يتسنى التأكد من الصورة لفقدان المصادر المرتبطة بالتنظيمات التكفيرية.

يذكر ان، الجولاني هو شخصية سرية غير معروفة ملامح الوجه على الرغم من كشف صورة له بوقت سابق.

وقالت خبراء إن طرح داعش صورة أمير جبهة النصرة، يعد محاولة لجعله كرت محروق للقضاء عليه وتسهيل تصفيته واغتياله.

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