انتقادات أمريكية لنيجيريا لعدم قدرتها على مواجهة جماعة “بوكو حرام”

انتقد سيناتور أمريكي لم يفصح عن هويته “المماطلة غير المقبولة” لسلطات نيجيريا فى مواجهة جماعة بوكو حرام” المتشددة وذلك عشية قمة باريس حول الامن في نيجيريا المقررة غدا (السبت) والتي تجمع رؤساء نيجيريا وبنين وتشاد والنيجر والكاميرون فضلا عن ممثلين لأمريكا وأوروبا.

وذكر راديو “فرنسا الدولي” صباح اليوم (الجمعة) أن الانتقادات حول عدم قدرة السلطات النيجيرية العثور على التلميذات المختطفات ومواجهة جماعة “بوكو حرام” تتصاعد بين سكان نيجيريا.. مضيفا أن الرئيس النيجيري “جوودلاك جوناثان” سيقوم بزيارة مدينة “شيبوك” في شمال شرق البلاد حيث خطفت جماعة “بوكو حرام” المتشددة نحو 220 تلميذة قبل شهر.

ومن المقرر أن يشارك “وليام هيج” وزير خارجية بريطانيا ووكيلة وزارة الخارجية الامريكية للشئون السياسية السيدة “ويندي شيرمان” فضلا عن ممثل للأتحاد الاوروبي.

ويأتي انعقاد هذه القمة بناء على طلب الرئيس النيجيري حيث تهدف للأخذ في الاعتبار تهديدات “بوكو حرام” على كافة المنطقة وليس فقط على نيجيريا حيث توغلت هذه الجماعة في شمال الكاميرون وجنوب النيجر وجنوب غرب تشاد.

يذكر أن جماعة “بوكو حرام” والذي يعني أسمها ان “التعليم الغربي حرام”، تستهدف المدارس خلال عمليات تمردها حيث تسببت في وقوع آلاف الوفيات منذ عام 2009..وحتى الان .

يشار إلى أن اختطاف 230 طالبة يعتبر عملا غير مسبوق في نيجيريا، التي تعاني من هجمات دامية، تنفذها جماعة “بوكو حرام” المتشددة.

ا.ش.ا