أخبار عاجلة

الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
مقتل واصابة 4 في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء جنوبي بغداد -
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا -
وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بعلاج «هشام جعفر» -
بالصور.. إدارة التربية الخاصة بأسوان تحتفل بالأيتام وذوي الإعاقة -
بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

سفير روسيا بالقاهرة: لن نتأخر عن مساندة مصر فى أزمة سد النهضة

Google+ Print
سفير روسيا بالقاهرة: لن نتأخر عن مساندة مصر فى أزمة سد النهضة سفير روسيا بالقاهرة: لن نتأخر عن مساندة مصر فى أزمة سد النهضة

أبدى السفير الروسي لدى القاهرة، سيرغي كيريتشنكو، أمس الخميس، استعداد بلاده لـ”مساندة فى أزمة سد النهضة”، فيما أشار إلى عمق العلاقات التى تربط البلدين.

جاء ذلك في كلمة له على هامش الإحتفال الخميس باليوبيل الذهبي (مرور 50 عاماً) لذكرى تحويل مجرى نهر النيل وإنشاء السد العالي.

وأشار السفير الروسي إلى عمق العلاقات التى تربط مصر وروسيا، وأكد أنها تمتد منذ عهد الزعيم المصريجمال عبد الناصر، ورئيس الإتحاد السوفييتي نيكيتا سيرغيفيش خروتشوف.

وقال: “لن نتأخر عن مساندة مصر فى أزمة سد النهضة حيث إننا نتابع عن كثب الجهود المصرية لحل هذه الازمة وسنتدخل فى الوقت المناسب”.

وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 بليون متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة إنهيار السد الذي يقع في مدينة (قوبا) على بعد 235 كيلو متراً من مدينة (أسوسا) حاضرة إقليم بني شنقول جمز.

وأوضح أن “روسيا ستظل تدعم المواقف المصرية حيث إن كل اللقاءات التى جمعت المسؤولين بين البلدين خلال الفترة الأخيرة تناولت المصير المشترك للبلدين ودعم مجالات التعاون بينهما”.

ولفت إلى أن “المشاركة الروسية فى إنشاء السد العالي لن تتوقف عند هذا الحدث، حيث أن الخبراء الروس على أتم الإستعداد لمعاونة مصر إذا طلبت الأخيرة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»