زلزال بقوة 4.3 يهز جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.3درجات على مقياس ريختر المنطقة القريبة من بلدة كوخرد فى محافظة هرمزكان جنوب إيران صباح اليوم الجمعة.

وقال مرکز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعه طهران إن الزلزال وقع الساعة 7.59بالتوقيت المحلى”الساعة 0329 بتوقيت جرينتش”، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية “إرنا”. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل نظرا لوقوعها فى منطقة فوالق رئيسية، وكان الزلزال الذى ضرب مدينة بام جنوب البلاد فى ديسمبر 2003 هو الأعنف حيث أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.

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