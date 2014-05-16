أخبار عاجلة

الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
مقتل واصابة 4 في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء جنوبي بغداد -
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا -
وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بعلاج «هشام جعفر» -
بالصور.. إدارة التربية الخاصة بأسوان تحتفل بالأيتام وذوي الإعاقة -
بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

زلزال بقوة 4.3 يهز جنوب إيران

Google+ Print
زلزال بقوة 4.3 يهز جنوب إيران زلزال بقوة 4.3 يهز جنوب إيران

أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 4.3درجات على مقياس ريختر المنطقة القريبة من بلدة كوخرد فى محافظة هرمزكان جنوب إيران صباح اليوم الجمعة.

وقال مرکز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعه طهران إن الزلزال وقع الساعة 7.59بالتوقيت المحلى”الساعة 0329 بتوقيت جرينتش”، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية “إرنا”. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل نظرا لوقوعها فى منطقة فوالق رئيسية، وكان الزلزال الذى ضرب مدينة بام جنوب البلاد فى ديسمبر 2003 هو الأعنف حيث أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.

د ب أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا