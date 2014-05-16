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فاطمة زهرة العين ترصد جائزة قيمتها 10 آلاف درهم لأجمل صورة عن الإمارات

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فاطمة زهرة العين ترصد جائزة قيمتها 10 آلاف درهم لأجمل صورة عن الإمارات فاطمة زهرة العين ترصد جائزة قيمتها 10 آلاف درهم لأجمل صورة عن الإمارات

السبت 17-05-2014 07:06

في بادرة تشجيعيّة لفئة الشّباب، أطلقت الفنّانة الإماراتية فاطمة زهرة العين، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مسابقة فنّية خاصّة، تهتمّ باكتشاف مواهب التّصوير الفوتوغرافيّ لدى الشباب والشابات من الجمهور. وقد رصدت الفنانة 10 آلاف درهم إماراتي لأجمل صورة معبّرة عن دولة الإمارات العربية المتّحدة. وبيّنت فاطمة زهرة العين أنّ سبب اختيارها هذه المسابقة يتمثل في أنّها رأت شباباً وشابات يملكون موهبة التّصوير ويحتاجون إلى من يقف إلى جانبهم لدعمهم وتشجيعهم ومساندتهم، وأنّ المسابقة لن تقتصر على الإماراتيين فقط، بل هي مفتوحة لجميع شباب وشابات الخليج والوطن العربي، ولكن بشرط أنّ يكون بحوزتهم صور عن دولة الإمارات العربية المتّحدة.

يُذكر أنّ الصورة الفائزة في المسابقة هي التّي ستحصل على أكبر عدد من "اللايكات"، من خلال هاشتاغ خاصّ يحمل عنوان "#مسابقة_فاطمة زهرة العين"، وأنّ المسابقة ستستمرّ لمدّة شهر، ابتداءً من 20 أيار/مايو حتى 20 حزيران/يونيو 2014، على أن يُعلن بعد ذلك رسميّاً، من خلال الموقع، عن اسم الفائز أو الفائزة بالمسابقة، وسيحصل على 10 آلاف درهم إماراتي من الفنانة.

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سيدتي