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هذا هو سبب زيارة Mr. Bean إلى الأردن

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السبت 17-05-2014 08:30

زار النجم الكوميدي البريطاني Rowan Atkinson المعروف بـ" Mr. Bean" مدينة البتراء الأثرية في الأردن والتي تعدّ إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.

وجال Rowan في أنحاء المدينة، حيث اطّلع على المعالم الأثرية والتاريخية للمدينة الوردية، معبّراً عن سعادته بزيارة البتراء التي وصفها بأنّها مدهشة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

يُذكر أنّ Rowan Atkinson البالغ من العمر 59 عاماً، والذي اشتهر بأفلام "Mr. Bean"، سيجسّد قريباً شخصية Jules Maigret، المحقق الذي يحمل غليونه دائماً ومعروف باسم Sherlock Holmes في فرنسا.

 

 

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