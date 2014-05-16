سفراء 14 دولة يتفقدون الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ

تفقد سفراء 14 دولة أجنبيه الإجراءات الأمنية بمدينة شرم الشيخ برفقة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود الحفناوي، مدير أمن جنوب سيناء، بدعوة من قائد القوات الدولية بسيناء لسفراء تلك الدول وهي «استراليا وكندا والتشيك وفنلندا والمجر واليابان وهولندا ونيوزيلاندا والسويد وسويسرا وأورجواي والولايات المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية».

وقد قام سفراء تلك الدول بعمل جولات حره بالمدينة وزيارة لكمين شرم الشيخ الجديد حيث استمعوا لشرح وافي من اللواء محمود الحفناوي، مدير الأمن وتفقدوا مبني السيطرة الأمنية بشرم الشيخ، وقام الوفد بجولة بحرية .

وقال سفراء تلك الدول للمحافظ إنهم لمسوا بأنفسهم مدي الأمن والأمان التي تتمتع به المدينة وأن البعض منهم اصطحب معه زوجته وأسرته لإحساسهم أنهم في أمان، ووعدوا بنقل تلك الصورة الرائعة إلى حكوماتهم وشعوبهم، كما تقدموا بالشكر للشعب المصري .

وقال المحافظ إن شرم الشيخ مؤهلة لأن تكون مدينة المؤتمرات الأولي في العالم لما بها من استعدادات وقاعات مجهزة .