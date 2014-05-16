نجل الحويني: «الملحد» يقام عليه الحد مالم يَتُب.. ولا يجوز نشر الكفر على الناس

قال الشيخ حاتم الحويني، نجل الشيخ أبو إسحاق الحويني، الداعية الإسلامي، إن «من كان مسلمًا ثم ألحد يستتاب أولًا، وإذا لم يتب، يُقيم الحاكم عليه الحد، والحاكم هو رئيس الدولة أو من ينوب عنه».

ووصف«الحويني»، في حسابه على «Ask fm»، مساء الخميس، استضافة «الملحدين» في البرامج التلفزيون بـ«الخطرٌ العظيم»، «لأن من يستضيفهم أُناس لا يعلمون شيئًا عن المناظرات والعلم، ويستضيفوهم لإحداث بلبلة في الصفوف وتمزيقها»، متسائلًا: «كيف يجوز أن ينشر مثل هذا الكفر على مسامع الناس وفيهم الضعيف والمفتون؟».

كانت ريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير» على قناة «النهار» استضافت سيدة وصفتها بالملحدة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ودار بينهما حوار تجاوز 35 دقيقة، ادعت السيدة أن النبي محمد «ألف القرآن»، فكان رد المذيعة عليها: «بتتكلمي عن جهل»، الأمر الذي صاحبه تراشق لفظي تسبب في طرد «الملحدة» من الاستديو.

وردت «الملحدة» على «ريهام»: «إنتي اللي جاهلة»، فكان رد المذيعة: «أنا اللي جاهلة يا ست شكرًا، أنا جاهلة زى مصر والوطن العربي»، معبرة عن «فخرها بالرسول محمد»، حسب تعبيرها.