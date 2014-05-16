بالصور..شعلة المشير السيسى تجوب مركز طامية بالفيوم



> صرح حسن أبو حامد عضو لجنة الشباب بالحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي بالفيوم أن شباب الحملة قاموا أمس بتسليم شعلة المشير من مركز سنورس إلى مركز طامية حيث قام والد أحد الشهداء باشعال الشعلة .

وأضاف أن اللجنة ستقوم اليوم الجمعة بعمل مؤتمر جماهيري حاشد بمركز يوسف الصديق بقرية الشواشنة في السادسة مساء ثم يعقبه تسليم الشعلة في مسيرة ليلية بنفس القرية وبذلك تكون شعلة المشير السيسي طافت جميع مراكز الفيوم بتسليمها لمركز يوسف الصديق

ومن جانبة قال محمد فؤاد منسق لجنة الشباب بالفيوم بالحملة الرسمية للمشير السيسي أن شباب الفيوم بعد انتهاء فعاليات هذا الأسبوع ونجاحهم الباهر سوف يقومون بالاجتماع السبت القادم مع المشير ضمن وفد من شباب الصعيد ثم يستأنفون نشاط فعاليتهم الأحد القادم بشكل مبتكر حيث سيقومون بتقديم استمارات لشعب الفيوم بها معلومات عن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ويحوي جزء منها سؤال للمواطن عما يريده من الرئيس القادم .