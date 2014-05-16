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السفارة المصرية في واشنطن تشهد حضورًا مكثفًا في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة

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السفارة المصرية في واشنطن تشهد حضورًا مكثفًا في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة السفارة المصرية في واشنطن تشهد حضورًا مكثفًا في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة

شهدت السفارة المصرية في واشنطن حضورا مكثفا للمصريين الذين حرصوا على المشاركة في التصويت في انتخابات الرئاسة من اليوم الأول إذ حمل الكثيرون الأعلام المصرية، في حين شهد اليوم الأول إقبالا كبيرا من كبار السن والسيدات اللائي اصطحبن أطفالهن بالإضافة إلى عدد كبير من الشباب.

وأثارت سيدة مسنة مصابة بجلطة دماغية وتعاني عجزا في الحركة، مشاعر جميع الحاضرين بمقر السفارة حينما قامت بتقبيل العلم المصري المجاور لصندوق الاقتراع، وأبدت سعادتها بالمشاركة برغم عجزها الواضح عن الحركة والكلام.

وحضرت مندوبة عن منظمة «هيومان رايتش واتش» إلى مقر السفارة المصرية بواشنطن حيث طلبت مشاهدة سير العملية الانتخابية والتأكد من جودة الأجهزة المستخدمة في الكشف عن هوية الناخبين وسرعة العلمية الانتخابية واستحالة التزوير أو تكرار التصويت.

وأكدت هبة القدسي، مندوبة حملة المرشح عبد الفتاح ، أن العلمية الانتخابية بمقر السفارة المصرية شهدت تنظيما عاليا في حين أبدى مندوب المرشح حمدين صباحي، اعتراضه على دخول بعض الناخبين وهم يرتدون تي شيرتات عليها صورة المرشح عبد الفتاح السيسي، وتدخل السفير بواشنطن محمد توفيق، وطالب الناخبين بوضع العلم المصري، وتغطية الصورة عملا بمبدأ منع أي دعاية انتخابية داخل قاعة الاقتراع.

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